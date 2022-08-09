الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من عودة سباق التسلح النووي .

طوكيو في 08 أغسطس 2022 ( وال )- حذر الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيريش ” من عودة سباق التسلح النووي وسط توتر دولي متزايد ، مشيرًا إلى أن العالم لديه بالفعل 13 ألف قنبلة نووية واستثمارات ضخمة في تحديث الترسانات الذرية.

وحث ” غوتيريش ” الدول التي تمتلك أسلحة نووية على الالتزام بتعهدها بعدم المبادأة باستخدام ترساناتها النووية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي في طوكيو ، اليوم الاثنين ( هذه هي اللحظة (المناسبة) لمطالبة الدول المسلحة نوويًا بالالتزام بمبدأ عدم المبادأة بالاستخدام، والالتزام بعدم استخدام، وعدم تهديد الدول غير النووية”.

وأضاف ” غوتيريش ” أعتقد أنه لا أحد يستطيع قبول فكرة اندلاع حرب نووية جديدة ، وهذا سيكون تدميرا للكوكب ، والشيء الواضح هو أنه إذا لم يبدأ أحد باستخدامها ، فلن تكون هناك حرب نووية ، مشيرا إلى أنه بعد عقود من جهود نزع السلاح النووي، فإن العالم الآن “يتحرك إلى الوراء”.

وقال ” غوتيريش ” إن المليارات التي يتم استخدامها في سباق التسلح يجب استخدامها لمكافحة تغير المناخ، ومحاربة الفقر، وتلبية احتياجات المجتمع الدولي”.

وخلال زيارته لليابان قام الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة هيروشيما لإحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذرية التي توافق 6 أغسطس 1945 .

…( وال )…