وفد مصلحة الآثار الليبية يقوم بزيارة ميدانية للمباني القديمة بوسط غريان .

غريان 08 أغسطس 2022 ( وال ) – ناقش وكيل ديوان بلدية غريان ” عادل الدوكالي ” مع وفد مصلحة الآثار الليبية إمكانية مسح وتوثيق المواقع الاثارية داخل نطاق البلدية التي عمرها اكثر من مئة عام فما فوق التي تزخر بها المدينة .

وبحث الجانبان اختيار موقع وسط المدينة ليكون متحف ومخزن والخطوات التي يجب اتخاذها لتجهيز هذا المتحف . ورحب الوكيل خلال اجتماعه اليوم بوفد مصلحة الآثار الليبية بزيارتهم للمدينة ، معربا عن أمله في أن يكون للمصلحة دور كبير في الاهتمام بالمواقع والأماكن الاثارية بالمدينة .

وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب ” صلاح زوبيك ” ومدير مكتب أملاك الدولة ومدير فرع التخطيط العمراني ومدير إدارة المشروعات بالبلدية ومدير إدارة المتابعة بالبلدية .

وعقب الاجتماع قام الوفد بزيارة ميدانية للمباني القديمة وسط المدينة ليكون متحف ومخزن مرفق به .

…( وال-غريان )…