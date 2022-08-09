سفينة الكتب لوغوس هوب ترسو في بنغازي.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
ما النتائج التي يمكن تحقيقها خلال مؤتمر "المائدة المستديرة" في السودان؟
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وفد مصلحة الآثار الليبية يقوم بزيارة ميدانية للمباني القديمة بوسط غريان .
تم النشر منذُ 50 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف – 17"
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من عودة سباق التسلح النووي .
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أضف تعليقـك