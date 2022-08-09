4 كلاب تمزق صاحبها حتى الموت في نيوزيلندا

لقي رجل مصرعه بعدما هاجمته 4 كلاب يقوم بتربيتها في إحدى المناطق النائية في نيوزيلندا.
تعرض الرجل لهجوم من كلابه الأربعة التي مزقت جسده بأنيابها قبل أن تتدخل الشرطة لمحاولة إنقاذه، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ضبط نحو 400 كلب قبل وصولها مهرجان لحوم الكلاب في الصين… فيديو
25 يونيو, 21:48 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة كانت مجبرة على قتل أحد الكلاب الأربعة لمحاولة إنقاذ الرجل الذي يبلغ من العمر 69 عاما.
وأوضحت الصحيفة أن الرجل كان يقوم بتربية 6 كلاب، مشيرة إلى أن 4 منها قامت بالهجوم الوحشي الذي أدى إلى مقتله.
وتقول الصحيفة إن عددا من الكلاب التي تسببت في مقتل الرجل لم تتم السيطرة عليها، مشيرة إلى أن الشرطة أصدرت تحذيرا لمن يرتادون المنطقة بالحذر حتى لا يتعرضوا للأذى من تلك الكلاب التي أصبحت على قدر كبير من الوحشية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك