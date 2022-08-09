4 كلاب تمزق صاحبها حتى الموت في نيوزيلندا

لقي رجل مصرعه بعدما هاجمته 4 كلاب يقوم بتربيتها في إحدى المناطق النائية في نيوزيلندا.

تعرض الرجل لهجوم من كلابه الأربعة التي مزقت جسده بأنيابها قبل أن تتدخل الشرطة لمحاولة إنقاذه، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ضبط نحو 400 كلب قبل وصولها مهرجان لحوم الكلاب في الصين… فيديو

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة كانت مجبرة على قتل أحد الكلاب الأربعة لمحاولة إنقاذ الرجل الذي يبلغ من العمر 69 عاما.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل كان يقوم بتربية 6 كلاب، مشيرة إلى أن 4 منها قامت بالهجوم الوحشي الذي أدى إلى مقتله.