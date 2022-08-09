اللجنة العليا للخصخصة تعقد اول اجتماع لها منذ العام 2009 برئاسة رئيس الحكومة " عبدالحميد الدبيبة " .

طرابلس 08 أغسطس 2022م ( وال ) – عقدت اللجنة العليا للخصخصة اجتماعها العادي الأول بديوان مجلس الوزراء في طرابلس برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” وبحضور أعضاء اللجنة.

وخصص هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة ببرنامج الهيئة العامة للتمليك (سابقا) بشأن الوحدات المملكة سابقا وكذلك الوحدات التي عليها منازعات قانونية.

كما تم استعراض طلبات التخصيص المقدمة من عدد الأفراد والشركات الوطنية وفقا لما نشرته إدارة الإعلام والاتصال بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع ” فيسبوك ” .

يذكر بأن اللجنة العليا للخصخصة تعود لعقد اجتماعاتها بعد توقفها عن العمل منذ العام 2009م.

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