ليبيا نيوز

محكمة الاستئناف العليا بمصراتة تؤجل النطق بالحكم في قضية محاكمة عناصر تنظيم " داعش" إلى يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل.

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك