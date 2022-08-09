السيسي لرئيس وزراء إسرائيل: البناء على التهدئة الحالية في غزة ضروري لمنع التوترات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه من الضروري أن يتم البناء على التهدئة الحالية في غزة وقطع الطرق أمام أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بالقطاع.

القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين.

ونشرت الرئاسة المصرية بيانا حول الاتصال الهاتفي الذي أجراه لابيد بالسيسي، موضحة أن الأخير أشار إلى أن “مصر قامت بجهود ومساع حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة يمكن أن تؤدي إلى توتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة”.

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كما أكد السيسي ضرورة “اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

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ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، منذ مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات، وذلك بعد دعوة مصرية لوقف إطلاق النار.