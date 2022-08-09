الولايات المتحدة تعيد 30 قطعة أثرية مسروقة من كمبوديا

أعادت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، 30 عملا فنيا وأثريا مسروقا إلى كمبوديا، حيث كانت هذه القطع قد نُهبت من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وتم الاتجار بها بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم.

وقالت وكالة “فرانس برس” إن المدعي الفيدرالي الأمريكي في مانهاتن، داميان ويليامز، سلم رسميا الآثار المنهوبة إلى سفير كمبوديا لدى الولايات المتحدة، كيو تشيا بحضور عدد من الصحفيين.

من جانبه، قال ويليامز: “نحتفل بعودة التراث الثقافي لكمبوديا إلى الشعب الكمبودي، ونعيد تأكيد التزامنا بالحد من الإتجار غير المشروع بالفنون والآثار”.

يشار إلى أنه من بين الأعمال الثلاثين، التي تمت إعادتها تمثال يعود للقرن العاشر للإله الهندوسي سكاندا جالسا على طاووس، بالإضافة إلى منحوتة من القرن العاشر للإله الهندوسي غانيشا، وقال مكتب ويليامز في بيان إن كليهما سرقا من كوه كير، عاصمة مدينة الخمير القديمة الواقعة على بعد 80 كيلومترا من معابد أنغكور الشهيرة.

وكانت الآثار، التي تتراوح من العصر البرونزي إلى القرن الثاني عشر، قد سُرقت مع الآلاف من القطع الأثرية الأخرى خلال الحروب في كمبوديا في السبعينيات وعندما أعيد افتتاح البلاد في التسعينيات.

من جانبه، قال مكتب المدعي الفيدرالي إن آلاف التماثيل والمنحوتات الخميرية التي تم تهريبها من كمبوديا على مدار عقود إلى تجار التحف في بانكوك، قبل تصديرها بشكل غير قانوني إلى جامعي التحف ورجال الأعمال وحتى المتاحف في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.