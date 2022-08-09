ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم المسلح شرقي مالي

أعلن الجيش المالي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح الذي وقع يوم الأحد شرقي البلاد، حيث وصل عددهم إلى 17 قتيلا من عناصر الجيش وإصابة 22 آخرين ومقتل 4 مدنيين فضلا عن تحييد 7 من العناصر الإرهابية.

باماكو – سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان “صدت وحدات الجيش في “تيسي” بقوة هجوما منسقا من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية، تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) في الصحراء الكبرى، حيث استعانت العناصر الإرهابية بطائرات بدون طيار وقذائف مدفعية والمركبات المفخخة “.

وأضاف البيان “ارتفعت الحصيلة المؤقتة إلى مقتل 7 من الإرهابيين على الأقل، ومقتل 17 عنصر من الجيش و 22 جريحا و9 أفراد مفقودين، ومقتل 4 مدنيين”.

وكان جيش مالي قد أعلن، أمس الاثنين، إحباط هجوم مسلح شرقي البلاد، وقال وقتها أنه أسفر عن مقتل أربعة جنود ومدنيين اثنين على الأقل وإصابة جنديين اثنين آخرين فضلا عن تحييد خمسة من العناصر الإرهابية.