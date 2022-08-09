ترامب يعلن مداهمة مقر إقامته بمنتجع "مار أيه لاغو" في فلوريد من قبل الـ"إف بي آي"

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن مداهمة مقر إقامته بمنتجع “مار أيه لاغو” في ولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في بيان على موقعه “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي، إن منزله في منتجع مار أي لاغو بولاية فلوريدا “تحت الحصار وتمت مداهمته واحتلاله من قبل مجموعة كبيرة من موظفي الـ “إف بي آي”، مشيرا إلى أنه لم يتم إخطاره مسبقا بعملية التفتيش.

ووصف ترامب أعمال مكتب التحقيقات بأنه “ملاحقة مخالفة للقانون، واستخدام منظومة العدل كسلاح، وهجوم من قبل اليساريين المتطرفين من الديمقراطيين الذين لا يرغبون بأن أترشح للرئاسة في 2024 .

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة ترامب، لم تقدم معلومات عن ‏هدايا تلقاها هو ونائبه، مايك بنس، ومسؤوليين آخرين في البيت الأبيض من حكومات أجنبية في عام ‏‏2020.‏

وتحقق السلطات الفيدرالية فيما إذا كان مساعدو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب نقلوا بشكل غير صحيح 15 صندوقا من المستندات السرية والهدايا من البيت الأبيض إلى منتجع ترامب “مار أيه لاغو” في فلوريدا.