روسيا تقدم أكثر من 52 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودونباس

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن روسيا قدمت، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أكثر من 52000 طن من شحنات المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وإقليم دونباس.

سبوتنيك. وأوضح ميزينتسيف، إن روسيا سلمت 52324.7 طنا من المساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا خلال 1418 حدثا منذ 2 مارس الماضي.

يذكر أن روسيا كانت قد أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط استجابة لدعوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للحمايتهما من القوات الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في أكثر من مناسبة على أن الهدف من العملية، التي تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، هو نزع السلاح من أوكرانيا، وتحرير إقليم دونباس بالكامل.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن العملية تهدف إلى “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار ثماني سنوات”.