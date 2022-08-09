روسيا تدعو الغرب للتأثير على أوكرانيا لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه النووية

دعت سفارة روسيا لدى بريطانيا من وصفتهم بـ”الرعاة الغربيين لكييف” للتأثير على أوكرانيا لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه النووية.

موسكو – سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان، “بدلاً من مواصلة البحث عن مذنبين، يتعين على رعاة كييف الغربيين أن يدينوا بشكل لا لبس فيه الإجراءات المتهورة للقوات الأوكرانية وأن يرسلوا علنًا إشارات واضحة تلزم كييف بضمان التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه”.

وبحسب بيان البعثة الدبلوماسية، يجب اعتبار الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على المنشأة أعمالا إرهابية نووية تعرض حياة الأوكرانيين والأوروبيين للخطر.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف “يأخذ كل أوروبا رهينة” بقصفه محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وتعتبر محطة زابوروجيه الكهربائية، أكبر محطة حرارية تعمل بالطاقة النووية في أوروبا.