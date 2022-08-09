كلية الهندسة بجامعة عُمر المختار تعتزم إقامة محاضرة علمية تحت عنوان ( َمعايير محتويات الورقة العلمية ) .

البيضاء 9 أغسطس 2022م ( وال ) – يعتزم قسم الدراسات العُليا بكلية الهندسة جامعة عمر المختار إقامة محاضرة علمية غدا الأربعاء تحت عنوان ( َمعايير محتويات الورقة العلمية ) .

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي أن المحاضرة التي سيلقيها د. المهدي القبائلي ، مدير مكتب الدراسات العليا بالكلية ، بالقاعة رقم (4) على تمام الساعة (12) ظهرًا ، تستهدف أعضاء هيأة التدريس. والمعيدين .

وتأتي إقامة هذه المحاضرة حرصًا من إدارة كلية الهندسة بجامعة عُمر المختار ، على أن تكون الكلية رائدة في مجال الأبحاث العلمية وتفعيل دور المحاضرات العلمية .

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