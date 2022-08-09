ليبيا نيوز

كلية الهندسة بجامعة عُمر المختار تعتزم إقامة محاضرة علمية تحت عنوان ( َمعايير محتويات الورقة العلمية ) .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

البيضاء  9 أغسطس 2022م ( وال ) –  يعتزم قسم الدراسات العُليا بكلية الهندسة جامعة عمر المختار إقامة محاضرة علمية  غدا الأربعاء  تحت عنوان ( َمعايير محتويات الورقة العلمية ) .

     وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي أن المحاضرة التي سيلقيها د. المهدي القبائلي ، مدير مكتب الدراسات العليا بالكلية ، بالقاعة رقم (4)  على تمام الساعة (12) ظهرًا  ، تستهدف أعضاء هيأة التدريس.  والمعيدين .

       وتأتي إقامة هذه المحاضرة حرصًا من إدارة كلية الهندسة بجامعة عُمر المختار ، على أن تكون الكلية رائدة في مجال الأبحاث العلمية وتفعيل دور المحاضرات العلمية .

….( وال ) ….

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وكالة الأنباء الليبية

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