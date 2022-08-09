تايوان تطلق مناورة مدفعية بالذخيرة الحية لمحاكاة صد هجوم صيني

بدأ الجيش التايواني، اليوم الثلاثاء، مناورات بالذخيرة الحية للمدفعية لمحاكاة صد هجوم صيني بعد أيام من التدريبات العسكرية الصينية الضخمة.

ووقالت وكالة “فرانس برس” أن لو ووي جي المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني أن التدريبات بدأت في محافظة بينجتونج الجنوبية بعد وقت قصير من الساعة 0040 بتوقيت غرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، وأضاف أن التدريبات ستنتهي في حوالي الساعة 0130 بتوقيت غرينتش.

وكانت الصين قد أطلقت أكبر مناوراتها الحربية على الإطلاق بشأن التوترات مع تايوان الأسبوع الماضي، في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ عقود.

وتعيش تايوان (الصين) حاليا تحت التهديد المستمر بغزو الصين، التي تعتبر جارتها جزءا من أراضيها يجب استعادتها يوما ما، وبالقوة إذا لزم الأمر.

وقال الجيش التايواني إن تدريبات تايبي، التي تجري يومي الثلاثاء والخميس، ستشمل نشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع هاوتزر، وأضاف أن التدريبات كانت مقررة بالفعل.