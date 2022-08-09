بايدن يوقع على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع، اليوم الثلاثاء، على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.

واشنطن – سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، ان “الرئيس سيدلي ببيان، وسيوقع على مصادقة بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي “.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صادق في وقت سابق على طلبات كلا البلدين للانضمام إلى الحلف.

ورحب بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، قائلا إنه “يتطلع بفارغ الصبر إلى انضمام البلدين”.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي “بفارغ الصبر أتطلع إلى توقيع بروتوكولات الانضمام والترحيب بالسويد وفنلندا، وهما ديمقراطيتان قويتان بجيوش ذات قدرة عالية، في أكبر تحالف دفاعي في التاريخ”.

وصوّت تأييدا لبروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا، وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.