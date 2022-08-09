أنطونوف: مسلحو زيلينسكي يعرضون أوروبا كلها للخطر بقصفهم محطة زابوروجيه

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن مسلحي فلاديمير زيلينسكي يعرضون كل أوروبا لـ”خطر بالغ” بقصفهم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح أنطونوف في بيان نشر على قناة السفارة في “التليغرام “: “يشن مقاتلو زيلينسكي يوميا ضربات مميتة على الأحياء السكنية في مدن دونباس، والآن يعرضون كل أوروبا لخطر بالغ بقصفهم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه”.

وأضاف: “نأمل أن تفتح هذه الحقائق، في أقرب وقت ممكن، أعين المواطنين الأمريكيين على من تدعم بلادهم”.

وأضاف أنطونوف في معرض حديثه عن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، أن “واشنطن تواصل صب الزيت على النار”.

يذكر أن سفارة روسيا لدى بريطانيا دعت من وصفتهم بـ”الرعاة الغربيين لكييف” للتأثير على أوكرانيا لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه النووية.

وقالت السفارة الروسية في بيان، “بدلاً من مواصلة البحث عن مذنبين، يتعين على رعاة كييف الغربيين أن يدينوا بشكل لا لبس فيه الإجراءات المتهورة للقوات الأوكرانية وأن يرسلوا علنًا إشارات واضحة تلزم كييف بضمان التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه”.

وبحسب بيان البعثة الدبلوماسية، يجب اعتبار الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على المنشأة أعمالا إرهابية نووية تعرض حياة الأوكرانيين والأوروبيين للخطر.