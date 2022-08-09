سفارة الإمارات لدى واشنطن تصدر بيانا بشأن قضية محامي جمال خاشقجي السابق

أصدرت السفارة الإماراتية لدى واشنطن، بيانا بشأن “إدانة محكمة إماراتية المواطن الأمريكي عاصم غفور، المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، في ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته”.

وقالت السفارة الإماراتية، في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية، إن “القضية تعكس تعاونًا قانونيًا موسعًا في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود”، مضيفة أن “دولة الإمارات بدأت تحقيقها في عام 2020 في أنشطة غفور بعد تلقيها طلبًا رسميًا من السفارة الأمريكية في أبوظبي”.

وحسب البيان، خلص التحقيق الإماراتي إلى أن “غفور ارتكب تهرب ضريبي وغسيل أموال بقيمة 4.9 ملايين دولار على الأقل عبر تحويلات مالية دولية من خلال النظام المصرفي الإماراتي”، مشيرا إلى أنه “فتح حسابًا واحدا في وقت مبكر من عام 2013، وأغلق آخر في عام 2020 بعد اكتشاف نشاط مشبوه”.

As part of intensified cooperation to combat transnational money-laundering and illicit finance, the UAE and the US have been sharing information on the case of Asim Ghafoor for more than two years. pic.twitter.com/1YfLa3IH20 — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) August 8, 2022

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الشهر الماضي، أنها “لم تطلب القبض على المحامي السابق للصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، في تناقض مع التفسير الرسمي للإمارات بشأن احتجاز المواطن الأمريكي”.

وحكمت الإمارات، مؤخرا، على محامي الحقوق المدنية، المواطن الأمريكي عاصم غفور، بالسجن ثلاث سنوات مع إبعاده من البلاد بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

بينما رفض غفور الاتهامات وقال إنه ليس لديه أي فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في وقت ما في الماضي، بعدما اعتقلته الشرطة من مطار دبي، حيث كان متوجها إلى إسطنبول لحضور حفل زفاف واقتادته إلى مركز احتجاز في أبو ظبي.

وقال محاميه فيصل جيل، إن محكمة إماراتية رفضت طلب غفور بالإفراج عنه بكفالة في إطار سعيه لاستئناف إدانته، حسبما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.