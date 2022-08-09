بايدن يصارع بدلته ونظارته الشمسية.. فيديو

وواجه بايدن صعوبات في ارتداء بدلته بعدما خرج من طائرته المروحية. ويُظهر الفيديو الذي نشرته قناة “زفيزدا” في التلفزيون الروسي بايدن وهو يصارع بدلته. ولم يتمكن بايدن من ارتداء بدلته إلا بمساعدة زوجته جيل.