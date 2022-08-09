ليبيا نيوز

بايدن يصارع بدلته ونظارته الشمسية.. فيديو

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبات في ترتيب أموره بعد الخروج من طائرته المروحية أثناء قيامه بزيارة عمل لولاية كنتاكي.

وواجه بايدن صعوبات في ارتداء بدلته بعدما خرج من طائرته المروحية. ويُظهر الفيديو الذي نشرته قناة “زفيزدا” في التلفزيون الروسي بايدن وهو يصارع بدلته. ولم يتمكن بايدن من ارتداء بدلته إلا بمساعدة زوجته جيل.
ثم اضطر بايدن إلى خوض صراع جديد مع نظارته الشمسية التي أخذت تنزلق من مكانها، فسقطت. وحاول بايدن التقاطها عبثا.
وذكرت القناة أن عمر بايدن يبلغ 79 سنة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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