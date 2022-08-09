بايدن يصارع بدلته ونظارته الشمسية.. فيديو

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبات في ترتيب أموره بعد الخروج من طائرته المروحية أثناء قيامه بزيارة عمل لولاية كنتاكي.
وواجه بايدن صعوبات في ارتداء بدلته بعدما خرج من طائرته المروحية. ويُظهر الفيديو الذي نشرته قناة “زفيزدا” في التلفزيون الروسي بايدن وهو يصارع بدلته. ولم يتمكن بايدن من ارتداء بدلته إلا بمساعدة زوجته جيل.
Joe Biden faces down his toughest challenge yet: a jacket
— Cabot Phillips (@cabot_phillips) August 8, 2022
ثم اضطر بايدن إلى خوض صراع جديد مع نظارته الشمسية التي أخذت تنزلق من مكانها، فسقطت. وحاول بايدن التقاطها عبثا.
وذكرت القناة أن عمر بايدن يبلغ 79 سنة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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