ليبيا نيوز

الاجهزة الامنية بطرابلس تلقي القبض على سارق كاميرات من مصلحة المطارات طرابلس..

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 اغسطس 2022 م ( وال ) – ألقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن طرابلس القبض على  سارق  كاميرات من مصلحة المطارات بطرابلس .

 

وأوضحت مديرية أمن طرابلس  عبر موقعها :  أن اجهزة التحري تابعت  بلاغ حول سرقة كاميرتين من مصلحة المطارات بطرابلس ، حيث تبين بالتحري عرضهما على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي للبيع، .

وتمكن رجال التحريات من التوصل إلى السارق الذي اعترف بارتكاب جريمته، وأنه باعهما بملغ 7800 دينار، حيث جرى استرجاع بعض المسروقات،  

     و اتخذت بشأنه الإجراءات القانونية و احيل لمركز شرطة زاوية الدهماني من حيث الاختصاص.

ودعا مكتب العلاقات العامة بالمديرية، المواطنين إلى الحذر من أن بعض السلع المعروضة للبيع عبر مواقع التواصل قد تكون مسروقة، 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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