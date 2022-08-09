الاجهزة الامنية بطرابلس تلقي القبض على سارق كاميرات من مصلحة المطارات طرابلس..

طرابلس 9 اغسطس 2022 م ( وال ) – ألقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن طرابلس القبض على سارق كاميرات من مصلحة المطارات بطرابلس .

وأوضحت مديرية أمن طرابلس عبر موقعها : أن اجهزة التحري تابعت بلاغ حول سرقة كاميرتين من مصلحة المطارات بطرابلس ، حيث تبين بالتحري عرضهما على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي للبيع، .

وتمكن رجال التحريات من التوصل إلى السارق الذي اعترف بارتكاب جريمته، وأنه باعهما بملغ 7800 دينار، حيث جرى استرجاع بعض المسروقات،

و اتخذت بشأنه الإجراءات القانونية و احيل لمركز شرطة زاوية الدهماني من حيث الاختصاص.

ودعا مكتب العلاقات العامة بالمديرية، المواطنين إلى الحذر من أن بعض السلع المعروضة للبيع عبر مواقع التواصل قد تكون مسروقة،