"واتسآب" يطيل فترة سماح حذف الرسائل المحرجة

أعلن تطبيق “واتسآب” للتراسل الفوري عن طرحه ميزة جديدة، من شأنها إطالة فترة السماح لحذف أي رسائل محرجة قبل الاطلاع عليها.

وأعلن “واتسآب”، أمس الاثنين، أن مستخدميه أصبح لديهم الآن فرصة لما يزيد قليلا عن اليومين بعد إرسال رسالة محرجة لحذفها، وذلك بدلا من ساعة واحدة فقط كما كان الوضع سابقا.

ولبدء استخدام الميزة الجديدة الآن، يجب الضغط لفترة على الرسالة المحرجة، سواء التي كانت مبعوثة في دردشة خاصة أو داخل “مجموعة”، ثم اختيار “حذف”، وبعدها اختيار “حذف للجميع” أو “حذف لي”.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send. — WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022

لكن هناك مشكلة طفيفة بشأن الميزة الجديدة، وهي أنه يجب على كل الأشخاص الذين وُجهت لهم الرسالة أن يكونوا حدّثوا تطبيق “واتسآب” لديهم إلى أحدث إصدار متاح.