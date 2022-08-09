بنغازي| افتتاح معرض الكتاب العائم “لوغوس هوت”

بنغازي 09 أغسطس 2022 (وال)- افتتح بمدينة بنغازي صباح الثلاثاء، معرض الكتاب العائم بحضور عديد الشخصيات الثقافية والسياسية والعسكرية في مقدمتهم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عمر بوخطوة، ورئيس ديوان وزارة الثقافة والفنون أسامة بركة، ورئيس الشركة الليبية للموانىء الكابتن يزيد بوزريدة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إن مراسم افتتاح المعرض بكلمة قبطان السفينة الكابتن رونالد لابين؛ الذي رحب فيها بالضيوف ومشيدًا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتحدث عن أهمية الحدث بالنسبة لطاقم السفينة “لوغوس هوت”.

وبدوره؛ تحدث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، عن أهمية النشاطات الثقافية، والعمل على تفعيل المراكز الثقافية من بينها حوش الكيخيا، ومبنى مقر البرلمان البرقاوي الذي يتم العمل على تحويله إلى مكتبة عامة.

وأشار المراسل إلى أن حفل الافتتاح شمل فقرات استعراضية من بينها فقرة ممر العالم الذي قدم من خلاله بعض العاملين في السفينة أنفسهم، وهم يرتدون أزياء بلدانهم الأصلية، وعرض تقرير مفصل عن السفينة ونشطاتها والهدف من جولتها عبر العالم، من أجل نشر ثقافات العالم المختلفة.

وأضاف المراسل أنه تم عرض فيلم وثائقي قصير عن بنغازي، مأخوذ من سلسلة رحليستا للرحالة محمد السليني، إلى جانب عرض راقص من الفلكلور الكوري.

في المقابل، قال رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عمر بوخطوة، إن السفينة دخلت لميناء بنغازي دون أي عراقيل؛ مضيفًا: “من يستطيع أن يمنع الكلمة من الدخول، فالكلمة هي التي تبدأ وهي التي تنهي، وعندما تمنع الكلمة فمعنا ذلك أن الموت أفضل من الحياة، وبنغازي قالت كلمتها باستقبال هذه الباخرة بما فيها من ثقافة، لأن الثقافة في الأساس هي لغة العصر، ونحن منفتحين على العالم فبنغازي مدينة الثقافة وعاصمتها، ومنها انتشر الكتاب، ووجود هذه السفينة في ميناء المدينة خير دليل”.

من جهة أخرى، قالت الفنانة سعاد خليل إن “هذه الزيارة ليست الأولى للسفينة، وهذا يعني إن مدينة بنغازي مستقرة وآمنة ولها نشاطاتها الثقافية واستقرارها الأمني، رغم رفض بعض المدن دخولها إلا أن السفينة استقبلت في بنغازي، وهذا دليل إن مدينتنا فيها من يقدر قيمة الكتاب وأهميته”.

وأضافت: “من خلال جولتي في المعرض لاحظت وجود عدد كبير من كتب الأطفال والقواميس،وكتب العلوم والاقتصاد والرياضيات، وأنا سعيدة جدًا بوجودي ضمن الحضور وضمن اللجنة المشرفة على اختيار عناوين الكتب”. (وال) هــ ع/ ر ت

كتب| هدى العبدلي

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