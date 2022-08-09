فرقة مصر العسكرية تعزف نشيد "روسيا" في موسكو

وكانت فرقة مصر قد شاركت في موسمين لمهرجان “برج سباسكايا” في عامي 2017 و2019. وستكون مشاركتها في الموسم الحالي، الخامس عشر، متميزة، إذ أنها تقدم عروضا جديدة لجمهور المهرجان الذي سيقام في الفترة ما بين 26 أغسطس/آب و4 سبتمبر/أيلول المقبل في الساحة الحمراء في وسط العاصمة الروسية موسكو.