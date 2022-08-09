المركز الوطني لمكافحة الامراض يختتم سلسلة ورش العمل التثقيفية للإعلاميين حول مرض الدرن.

مصراته 9 اغسطس 2022 م ( وال ) – اختتم المركز الوطني لمكافحة الامراض سلسلة ورش العمل التثقيفية للإعلاميين حول مرض الدرن بورشة تدريبية بمدينة مصراته شارك فيها

18 إعلامي من المنطقة الغربية.

واقيمت هذه الورش التدريبية ،بإشراف وتنفيذ إدارة الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.

وتضمنت ورش العمل ثلاثة مراحل شملت الإعلاميين في المنطقة الجنوبية ،المنطقة الشرقية ،وأخيرًا في المنطقة الغربية ،حيث استمع خلالها المشاركين لشروح وافية من القائمين على ورش العمل ،والصعوبات والعراقيل التي تواجه الإعلاميين في توصيل المعلومة لكل المواطنين والمقيمين في البلاد.

كما تم استعراض مؤشر الإصابات بمرض الدرن على المستوى المحلي والدولي ،والاستراتيجية الوطنية المتبعة للقضاء على مرض الدرن وفق خطط علمية.

وتم خلال ورش العمل استعراض بعض الأفكار الإعلامية من المشاركين ولكل الفئات في المجتمع التي من شأنها توصيل المعلومة الصحية السليمة للجميع للوصول لهدف القضاء على مرض الدرن بحلول العام 2030.