أخذوا صناديق فيها وثائق… مصادر تكشف تفاصيل مداهمة مكاتب ترامب ومقراته الشخصية

قالت مصادر مطلعة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) داهم منتجعا يملكه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في إطار تحقيق حول الوثائق الرئاسية السرية، التي ربما تم نقلها من البيت الأبيض.

وقالت المصادر لشبكة “CNN” إن المداهمة بدأت في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وبدا أن موظفي إنفاذ القانون يركزون على منطقة النادي حيث توجد مكاتب ترامب ومقراته الشخصية، بينما كان الرئيس السابق في برجه في نيويورك.

وقال ترامب في بيان: “منزلي الجميل، مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، يخضع حاليًا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. لقد اقتحموا خزنتي”.

ترامب يعلن مداهمة مقر إقامته بمنتجع “مار أيه لاغو” في فلوريد من قبل الـ”إف بي آي”

وأضاف مصدر مطلع على التحقيق أن التفتيش شمل أماكن الاحتفاظ بالوثائق، مؤكدا أن المفتشين أخذوا صناديق معهم.

وأوضح مصدر آخر أن “الصناديق تحتوي على وثائق”.

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كان الأرشيف الوطني، المكلف بجمع وفرز المواد الرئاسية، قال في وقت سابق إن ما لا يقل عن 15 صندوقًا من سجلات البيت الأبيض تم استردادها من منتجع ترامب “مار إيه لاغو”، بما في ذلك بعض الوثائق المصنفة سرية.