وكيـل وزراة الصحة لشؤون المراكز الطبية يتفقد مستشفى الحوادث- أبوسليم للتعرف على احتياجاته الملحة.

طرابلس 09 أغسطس 2022 (وال) – تفقّد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية ” توفيق الدرسي” ، أقسام العناية بمستشفى الحوادث أبوسليم، للوقوف على حجم الإمكانيات المطلوبة لاستعادة تشغيلها بكامل قدرتها السريرية.

وتجوّل الوكيل داخل مختلف الوحدات والأقسام بالمستشفى ، للتعرّف على الاحتياجات الملحة للمرضى، ونوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحجم الصعوبات التي تعترض سير العمل.

وشملت الزيارة مخازن الأدوية والمستلزمات الخاصة بالمستشفى، كما تفقّد الوكيل رفقة مدير المستشفى وعدد من المهندسين المشاريع المتوقفة بالمستشفى، واستمع إلى شروحات وافية حول نسبة إنجازها والمراحل المتبقية.

وقدم الأطباء، شرحا حول المصاعب التي تواجه ظروف العمل، والتي تحول دون تقديم الخدمات الطبّية على الوجه المطلوب، وأثنى وكيل وزارة الصحة على جهود العاملين بالمستشفى في ظل نقص الموارد التشغيلية والبشرية ، مشيرا الى أن هذه الزيارة تأتي للإطلاع عن كثب على المشاريع المتوقفة بالمستشفى، قبل إعطاء الإذن باستئنافها ، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمستشفى وتوفير احتياجاته الملحة من الإمدادات الطبية.

وأفادت وزارة الصحة أن المستشفى تسلّم عقب زيارة الوكيل شحنة من الإمدادات الطبية تلبية لاحتياجاته الملحّة.

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