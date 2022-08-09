ليبيا نيوز

المركز الوطني لمكافحة الامراض يسجل 54 عينة موجبة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  9 اغسطس 2022 م ( وال ) – سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض 54  عينة موجبة لفيروس كورونا  ولم تسجل أي حالة حرجة  خلال 24 ساعة الماضية .

    وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين الموافق 08 أغسطس 2022 م وفقا للبيان رقم (710) .

استلام  المركز  عدد (344) عينة توزعت على المختبرات العلمية وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد (290) عينة سالبة .

– عدد (54) عينة موجبة .

– نسبة الحالات الموجبة (15.7%) .

– عدد (00) حالات حرجة 

وأوضحت  لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز  أن عدد الحــــالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ عــــدد ها (273) حالة

 وبلغت الإحصاءات العامة  أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي بلغت ” 505.859  -. الحالات النشطة : 1.264  – المتعافين : 498.162

ووصل عدد  الٍوفيات : 6.433 حالة 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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