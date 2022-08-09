المركز الوطني لمكافحة الامراض يسجل 54 عينة موجبة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية .

طرابلس 9 اغسطس 2022 م ( وال ) – سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض 54 عينة موجبة لفيروس كورونا ولم تسجل أي حالة حرجة خلال 24 ساعة الماضية .

وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين الموافق 08 أغسطس 2022 م وفقا للبيان رقم (710) .

استلام المركز عدد (344) عينة توزعت على المختبرات العلمية وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد (290) عينة سالبة .

– عدد (54) عينة موجبة .

– نسبة الحالات الموجبة (15.7%) .

– عدد (00) حالات حرجة

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز أن عدد الحــــالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ عــــدد ها (273) حالة

وبلغت الإحصاءات العامة أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي بلغت ” 505.859 -. الحالات النشطة : 1.264 – المتعافين : 498.162

ووصل عدد الٍوفيات : 6.433 حالة