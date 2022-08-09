بيسكوف: إذا ظهر مصنع "بيرقدار" في أوكرانيا سيخضع لعملية نزع السلاح

أعلن السفير الأوكراني في تركيا فاسيلي بودنار، اليوم الثلاثاء، أن شركة بيرقدار “Bayraktar” التركية ستبني مصنعا لإنتاج طائرات بدون طيار تحمل الاسم نفسه في أوكرانيا، ويُزعم أن الشركة سجلت بالفعل واشترت قطعة أرض.

وفي مقابلة تلفزيونية أوضح بودنار أن الشركة “بدأت بالفعل الأعمال التحضيرية لبدء بناء هذا المصنع. هناك بعض الفروق الدقيقة مع تسليم بعض المعدات واختيار شركة للبناء”، مضيفا: “آمل أن نشهد في الأشهر القادمة بعض التقدم في هذه المسألة”، مشيرا إلى أن إنشاء المصنع قد يبدأ في عام 2023.

وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه إذا ظهر إنتاج طائرات تركية بدون طيار في أوكرانيا، فسيخضع هذا الأمر إلى عملية نزع السلاح.

وتابع بيسكوف: “إن حقيقة إنشاء مثل هذا الشيء (المصنع)، والتي ستندرج بالطبع على الفور تحت عملية التجريد من السلاح، من المحتمل أن يؤدي إلى إطالة معاناة الأوكرانيين فقط، ولكنه لن يساعد في تجنب ما هو الهدف من العملية العسكرية الخاصة”.

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وكانت أوكرانيا في 2018-2020 قد استوردت طائرات تركية من طراز “بيرقدار تي بي 2″، ومنذ نهاية عام 2021، بدأ بالفعل إنتاج هذه الطائرات بدون طيار بموجب اتفاقية مع تركيا، لكن لم يتم تحديد التفاصيل، كما اكتسب هذا النوع من الطائرات شعبية واسعة خلال نزاع قره باغ عام 2020 بين أرمينيا وأذربيجان.

يذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى جميع البلدان بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.