مراسل (وال): العثور على عدد من الجثامين تعود لمهاجرين ماتوا عطشا بصحراء ليبيا على الحدود الليبية – السودانية.

جالو 09 أغسطس 2022 م (وال) – أفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بمنطقة الواحات بالعثور على العثور على عدد من الجثامين ماتوا عطشا بصحراء جنوب شرق ليبيا بمسار الحدود الليبية – السودانية.

وحسب مراسل (وال) نقلا عن مصادر محلية وشهود عيان فأنه من المرجح أن تكون هذه الجثث لمهاجرين سودانيين تعطلت بهم الشاحنة التي تقلهم ويعتقد ان يكون من بينهم نساء وأطفال حسب ما تدل اثار اقدامهم بعدما تركوا مكان الحادث،

وأوضح المراسل أن عمليات البحث وتتبع الأثار لازالت جارية لمعرفة ما اذا كان هناك بعض الاحياء الذين لا ربما ضلوا طريقهم وسط رمال ساخنة وشمس محرقة.

وأشار المراسل إلى أن جهاز الإسعاف الليبي بالكفرة كان قد سجل هذا العديد من الحوادث المميتة المماثلة التي راح ضحيتها عشرات القتلى في رحلات الهجرة الشرعية وغير الشرعية من عدة دول افريقية الى ليبيا

(وال)