ليبيا نيوز

وزير الداخلية المكلف يتفقد سير العمل بمكتب المعلومات والمتابعة الامنية.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 اغسطس 2022 م ( وال ) –   قام وزير الداخلية المكلف “بدر الدين التومي”  أمس الاثنين بزيارة تفقدية لمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية  التابع لوزارة الداخلية ضمن خطة الوزارة لتفعيل العمل وتطويره بكل الادارات والمكاتب الامنية .

وأطلع الوزير خلال هذه الزيارة رفقة مدير المكتب لواء “فوزي غيث” على سير العمل بأقسام ووحدات المكتب ودورها الهام في العملية الامنية و قدم عرض مرئي  تضمن  نشاط المكتب والاعمال التي قام بها والاقسام التي يضمها  والأعمال المنجزة من قبل المكتب في عديد القضايا، والمحالة لمكتب النائب العام ومكتب المحامي العام.

كما استمع   الوزير أيضاً لشروح من قبل رؤساء الأقسام والمكاتب حول سير العمل داخل مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية.. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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