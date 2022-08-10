ليبيا نيوز

صندوق دعم الزواج فرع المرقب يستلم مقره الجديد ببلدية ترهونة.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

ترهونة  9  اغسطس 2022 م ( وال ) –   سلم المجلس التسيري  لبلدية ترهونة  صندوق دعم الزواج فرع المرقب  مقره الجديد ببلدية ترهونة  ضمن خطة الإدارة العامة للصندوق ان تكون ترهونة مقرا لفرع الصندوق  .

جاء ذلك خلال استقبال   رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة ” محمد الكشر ” بمقر ديوان المجلس  مدير إدارة الفروع بصندوق دعم الزواج  ” صابر صالح و  مدير إدارة التفتيش و المتابعة بالصندوق    ” عبدالرحيم رمضان  .

حيث تم خلال هذا اللقاء استكمال إجراءات التسليم  و التنسيق ليباشر المكتب عمله  خدمة لشباب وفتيات ترهونة وبلديات منطقة المرقب  .

وال

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وكالة الأنباء الليبية

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