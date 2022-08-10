صندوق دعم الزواج فرع المرقب يستلم مقره الجديد ببلدية ترهونة.

ترهونة 9 اغسطس 2022 م ( وال ) – سلم المجلس التسيري لبلدية ترهونة صندوق دعم الزواج فرع المرقب مقره الجديد ببلدية ترهونة ضمن خطة الإدارة العامة للصندوق ان تكون ترهونة مقرا لفرع الصندوق .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة ” محمد الكشر ” بمقر ديوان المجلس مدير إدارة الفروع بصندوق دعم الزواج ” صابر صالح و مدير إدارة التفتيش و المتابعة بالصندوق ” عبدالرحيم رمضان .

حيث تم خلال هذا اللقاء استكمال إجراءات التسليم و التنسيق ليباشر المكتب عمله خدمة لشباب وفتيات ترهونة وبلديات منطقة المرقب .

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