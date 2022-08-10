أمير قطر يحصل على قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة… صور

تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، تكريما من المنظمة العربية للسياحة.

وأهدت المنظمة قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة لأمير قطر، وذلك “تقديرا لجهودة الرائدة في تعزيز وتنمية العمل العربي المشترك في القطاعات المختلفة، لا سيما السياحة، ودور قطر البارز فيه”، وفقا لبيان من الديوان الأميري القطري.

وجرى تكريم أمير قطر خلال استقباله رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، والوفد المرافق له، في مكتبه بالديوان الأميري.

سمو الأمير المفدى يتسلم قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة العربية للسياحة، وذلك خلال استقباله لسعادة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة والوفد المرافق، في مكتب سموه بالديوان الأميري. https://t.co/6trotvdfc7 pic.twitter.com/YzImeOp2az — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 9, 2022

من ناحيته، قال رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، على “تويتر” إن “أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شخصية قيادية متميزة على المستوى الإقليمي والعالمي، وحريص على دعم العمل العربي المشترك”.

• في مختلف القطاعات وخاصة #السياحة ودور دولة #قطر البارز فيه

• سمو الامير شخصية قيادية متميزة على المستوى #الاقليمي و #العالمي وحريص على دعم #العمل_العربي_المشترك pic.twitter.com/FboRBOmj8N — د.بندر آل فهيد (@bandr_alfehaid) August 9, 2022

يشار إلى أن قطر أطلقت، أمس الاثنين، برنامج “مختصو قطر”، وهو برنامج تدريبي تفاعلي جديد عبر الإنترنت، يهدف إلى تعزيز معرفة وكلاء السفر العالميين بعروض قطر ومنتجاتها وتجاربها السياحية المتنوعة، وكذلك توفير التأهيل والاعتماد لشركائها العالميين في صناعة السفر.

وأكدت “قطر للسياحة” أن البرنامج يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة لـ”قطر للسياحة”، من أجل تحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية رائدة.