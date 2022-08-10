جهاز الامن الداخلي ينفي الاخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن نتائج تحاليل مادة برومات البوتاسيوم .

طرابلس 9 اغسطس 2022 م ( وال ) – نفى جهاز الامن الداخلي الاخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن جاهزية نتائج التحاليل المتعلقة بوجود مادة برومات_البوتاسيوم بالدقيق ورغيف الخبز والتي يقوم بها كل من ( المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية كلية العلوم جامعة طرابلس – جامعة بنغازي – جامعة البيضاء – مركز الرقابة على الاغذية والادوية طرابلس) .

ودعا الجهاز عبر موقعه : المواطنين بضرورة استسقاء الاخبار من مصادرها الرسمية مؤكدا التزام الشفافية عقب الانتهاء وجاهزية جميع النتائج والتي من بينها العينة التي ارسلت للخارج إلى المانيا .