بايدن يوقع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو" ويؤكد فتح أبواب الحلف للدول الأوروبية

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لـ”الناتو”، حيث أكد أن باب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “مفتوح” أمام الدول الأوروبية التي تستوفي الشروط.

القاهرة – سبوتنيك. وبث البيت الأبيض لقطات مباشرة لبايدن أثناء مراسم توقيع الوثائق بحضور سفيري السويد وفنلندا. وقال بايدن “الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن التزامها بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو”، مضيفا “باب الناتو لا يزال مفتوحا في وجه الدول الأوروبية التي تستجيب للشروط”.

وتابع بايدن “الولايات المتحدة ملتزمة بالحلف الأطلسي وسنكتب مع شركائنا وحلفائنا المستقبل الذي نريد أن نراه”، على حد زعمه.

وقبل أيام صادق مجلس الشيوخ الأميركي على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، كما صادقت حتى الآن 22 دولة على انضمام البلدين للحلف بحسب إحصاء الجمعية البرلمانية للناتو.

وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين العضو في الحلف من أجل الاستفادة من مزاياه.

وبدوره، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن شرط بلاده للموافقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

تركيا تضع شرطا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد للناتو

جاء هذا في كلمة أدلى بها، الثلاثاء، خلال المؤتمر الثالث عشر للسفراء الأتراك في أنقرة، بحسب وكالة “الأناضول”.

قال وزير الدفاع التركي: إن “أنقرة لن توافق على انضمامهما في حال لم تتخذا موقفا صارما ضد التنظيمات الإرهابية”.

وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا على مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد في يونيو/ حزيران الماضي، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.