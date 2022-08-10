رسميا… المغربي أشرف بن شرقي يعلن عن ناديه الجديد… فيديو

أعلن النجم المغربي أشرف بن شرقي، اليوم الثلاثاء، عن ناديه الجديد بعدما قرر عدم تجديد تعاقده مع ناديه السابق الزمالك المصري.

وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل، أعلن نادي الجزيرة الإماراتي التعاقد مع بن شرقي في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي مقطع فيديو للإعلان عن ضم اللاعب تحت عنوان “أحلامكم هي واقعنا”، ويلمح النادي خلال الفيديو إلى التقارير التي أشارت إلى إمكانية انضمام اللاعب إلى الأهلي أو اتحاد جدة، أو الاستمرار مع الزمالك.

وكان اللاعب صاحب الـ27 عاما انضم إلى الزمالك قادما من الهلال السعودي في صيف عام 2019.

وتوج بن شرقي مع الزمالك بالدوري المصري مرة وكذلك السوبر المحلي والسوبر الأفريقي، وبطولتين كأس مصر.

وخاض بنشرقي مع الزمالك 107 مباريات سجل خلالهم 40 هدفا وصنع 27 أخرى.