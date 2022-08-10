خلال استقباله سفير ليبيا الجديد :لعمامرة يشدد على أهمية بناء مؤسسات ديمقراطية قوية تنهي الخلافات وتحقق الامن في ليبيا.

طرابلس 09 أغسطس 2022م ( وال ) – أكد وزير الخارجية الجزائري ” رمطان لعمامرة ” على ضرورة مضاعفة وتنسيق الجهود لبناء مؤسسات ديمقراطية في ظل مصالحة شاملة، تنهي الخلافات وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله ” صالح همه محمد بكدة ” الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضا لدولة ليبيا لدى الجزائر وفقا لما نشرته وزارة الخارجية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك” .

وذكرت الوزارة بأن اللقاء شكل فرصة استعرض خلالها الجانبان علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين .

كما تناولا مستجدات الوضع السياسي والأمني في دولة ليبيا الشقيقة، حيث جدد الوزير ” لعمامرة ” ترحيبه بالسفير الليبي الجديد مؤكدا له أنه سيجد كل الدعم والتعاون من السلطات الجزائرية لممارسة مهامه في أحسن الظروف.

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