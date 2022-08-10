المنفي في كلمة خلال حضوره الاحتفال بالذكر 82 لتأسيس الجيش : المجلس الرئاسي، بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي، يسعى لبناء المؤسسة العسكرية، بناءً وطنياً وحديثاً .

طرابلس 9 أغسطس 2022 (وال)- شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبا المجلس، ، عبد الله اللافي، وموسى الكوني، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، عصر اليوم الثلاثاء، رئاسة الأركان العامة، ووزارة الدفاع، الاحتفال بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي.

وحضر الاحتفال الذي أقيم بميدان الشهداء بطرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، السيد عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة، فريق أول ركن، محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية، والشرطة والاستخبارات العسكرية، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، والملحقين العسكريين.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، خلال كلمته بالمناسبة، أن المجلس الرئاسي، بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي، يسعى لبناء المؤسسة العسكرية، بناءً وطنياً وحديثاً، يتجاوز المناطقية والجهوية، وإن الخيارات قد باتت واضحة جلية لكل مبصر، فإما وطنٌ واحدٌ، بجيش واحد، يحفظ حدوده ومقدراته وأمنه، وإما سنواتٌ وأحقابٌ مقبلةٌ من الحروب الأهلية، وضياعِ المقدرات والحقوق، واختلال الأمن، وتشظي الوطن، وطمع كل طامع، فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وتساموا على جراحاتكم، ولنبني بلادنا على خطى الآباء والأجداد؛ لكي نورث هذا الوطن لأبنائنا، كما ورثناه، واحداً، شامخاً، مزدهراً.

.وال..