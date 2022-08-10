عطل مفاجئ لـ"تويتر" في مناطق مختلفة من العالم والمنصة تعلن السبب

تعرض موقع “تويتر” إلى عطل مفاجئ، مساء اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تعطل خدمات الموقع لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم.

وذكر موقع “داون تيكتور” الإلكتروني، أن المستخدمين واجهوا مشكلات في الوصول إلى حساباتهم عبر منصة التدوينات القصيرة تويتر، وعلى الفور توجه الآلاف منهم للإبلاغ عن انقطاع الخدمة.

وتعليقا على العطل، قالت “تويتر”، إنها “أصلحت مشكلات وأعطال ضربت منصتها بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مواجهتهم لمشكلات في الوصول إلى التطبيق”.

We fixed it! We made an internal systems change that didn’t go as planned and have rolled it back. Twitter should now be loading as expected. Sorry about that! — Twitter Support (@TwitterSupport) August 9, 2022

وتابعت “لقد أصلحنا العطل، كنا نجري تغييرًا على الأنظمة الداخلية ولكن لم يتم كما خُطط له وتسبب في العطل، ويجب أن يتم تحميل تويتر الآن كما هو متوقع، نأسف لذلك”.

يذكر أن هذا العطل يعتبر الرابع خلال العام الجاري، بعد الانقطاع الذي ضرب المنصة فبراير الماضي، ثم توقف الخدمة في مايو، وآخر مرة ظهر عطل كان في يوليو الماضي.

“تويتر” يؤكد اختراق ملايين الحسابات السرية على منصته