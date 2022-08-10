ليبيا نيوز

الحداد في الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش : عقدنا العزم على بناء الجيش الليبي متوكلين على الله ومتسلحين بإرادة ابطال جيشنا ملتزمين بشرف الجندية ومستعدون للدفاع عن الوطن العالي .

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 أغسطس 2022 م (وال)- قال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” ” لقد عقدنا العزم على بناء الجيش الليبي متوكلين على الله  ومتسلحين  بإرادة ابطال وحدات جيشنا ملتزمين بشرف الجندية  ومستعدون للدفاع عن الوطن الغالي .

وجدد الحداد في كلمة القاها في الاحتفال الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء  بميدان الشهداء بطرابلس  العهد  والوعد للشعب الليبي بان الولاء لن يكون الا لله والوطن  ، ولن ينحاز الجيش  الا لليبيا ، مؤكدا  ان الجيش يظل هو الأساس  ، حيث لا دولة  بلا جيش  ، وان الجيش ليس  مجرد مهنة  بل هو شرف وقيمة.

واعلن الحداد في كلمته  ان طريق البناء  طويل  وحتمي  وان رجال المؤسسة العسكرية  سيعملون على إعادة بناءها  وانهم لن يتهاونوا ، وعلى استعداد  للتعاون مع الأصدقاء والاشقاء لتطوير جيشنا  على قاعدة سليمة تحمي ارضنا وتوفر الامن والاستقرار لجوارنا  باعتبار ان امن الجوار من امننا .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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