الحداد في الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش : عقدنا العزم على بناء الجيش الليبي متوكلين على الله ومتسلحين بإرادة ابطال جيشنا ملتزمين بشرف الجندية ومستعدون للدفاع عن الوطن العالي .

طرابلس 9 أغسطس 2022 م (وال)- قال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” ” لقد عقدنا العزم على بناء الجيش الليبي متوكلين على الله ومتسلحين بإرادة ابطال وحدات جيشنا ملتزمين بشرف الجندية ومستعدون للدفاع عن الوطن الغالي .

وجدد الحداد في كلمة القاها في الاحتفال الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بميدان الشهداء بطرابلس العهد والوعد للشعب الليبي بان الولاء لن يكون الا لله والوطن ، ولن ينحاز الجيش الا لليبيا ، مؤكدا ان الجيش يظل هو الأساس ، حيث لا دولة بلا جيش ، وان الجيش ليس مجرد مهنة بل هو شرف وقيمة.

واعلن الحداد في كلمته ان طريق البناء طويل وحتمي وان رجال المؤسسة العسكرية سيعملون على إعادة بناءها وانهم لن يتهاونوا ، وعلى استعداد للتعاون مع الأصدقاء والاشقاء لتطوير جيشنا على قاعدة سليمة تحمي ارضنا وتوفر الامن والاستقرار لجوارنا باعتبار ان امن الجوار من امننا .

وال..