السودان يثمن الموقف القطري الداعم لعملية الانتقال الديمقراطي في بلاده

ثمَّن وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم الأربعاء، المواقف القطرية الداعمة لعملية الانتقال الديمقراطي في بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، فجر اليوم الأربعاء، أن علي الصادق ثمَّن المواقف القطرية الداعمة لعملية الانتقال الديمقراطي في بلاده، ومتابعتها لمراحل اتفاقية جوبا لسلام السودان، باعتبارها أحد الضامنين لهذه الاتفاقية.

وأشاد الوزير السوداني، فور عودته من الدوحة، بعد مشاركته في حفل التوقيع على اتفاقية السلام في تشاد، بالدور القطري في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية ودول الجوار الإقليمية.

وزير الخارجية السوداني يثمن المواقف القطرية الداعمة لعملية الانتقال الديمقراطي في بلاده#قنا#قطر#السودانhttps://t.co/Y9AW6CNTPe pic.twitter.com/F91kiMabmJ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 9, 2022

وأعرب علي الصادق عن تطلع بلاده لدعم قطر لأطراف اتفاقية السلام التشادية حتى تتمكن من تنفيذ الاتفاقية من أجل إحلال السلام في تشاد، موجها شكر وتقدير بلاده لجهود دولة قطر في إطلاقها حملة “سالمة يا سودان”، والتي أطلقتها الدوحة للوقوف إلى جانب ضحايا السيول والفيضانات في السودان.