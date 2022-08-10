السفير (نورلاند ) يعرب عن تطلع السفارة الأمريكية وقيادة الأفريكوم لدعم التقدم المستمر بقيادة ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي .

تونس 09 أغسطس 2022 م (وال) أعرب سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا ” ريتشارد نورلاند ” عن تطلع السفارة والقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا ( افريكوم ) إلى دعم التقدم المستمر بقيادة ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي، بما في ذلك جهود الفريق الركن ” محمد الحداد” والفريق الركن ” عبد الرزاق الناظوري” واللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) .

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لـ ” نورلاند ” نشرها في موقع تويتر بمناسبة تغيير قائد الأفريكوم ، والذكرى الـ (82 ) لتأسيس الجيش الليبي .

وقال السفير ” نورلاند” إنه مع تغيير القيادة في (أفريكوم) ترحب سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بالجنرال ” لانغلي” وتعرب عن امتناننا للجنرال ” تاونسند” لمساهماته في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن في ليبيا.

وأضاف قائلا إنه (يصادف اليوم أيضًا الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، وهو دلالة على الدور المهم الذي يضطلع به العسكريون الليبيون الملتزمون بخدمة الشعب الليبي.

(وال)