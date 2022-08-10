اليمن… محافظ شبوة يدعو قادة "التمرد" لوقف إطلاق النار ويحذرهم من تبعات الاستمرار

دعا عوض بن الوزير العولقي، محافظ شبوة في اليمن، أمس الثلاثاء، قادة التمرد في بلاده لوقف إطلاق النار، محذرا إياهم من تبعات الاستمرار.

وبعث العولقي في بيان حصلت عليه “سبوتنيك”، فجر اليوم الأربعاء، برقية للقادة العسكريين والأمنيين في المحافظة يطلب منهم (وللمرة الأخيرة) العودة إلى جادة الصواب، وإيقاف إطلاق النار، بشكل فوري، مهددا إياهم بأنه “ما لم فأنكم سوف تتحملون تبعات هذا التمرد ونتائجه”.

تجدد الاشتباكات بين قوات عسكرية وأمنية في محافظة شبوة اليمنية

ووجه العولقي حديثه إلى كل من القادة العسكريين والأمنيين:

العميد الركن/ جحدل حنش – قائد اللواء 21 ميكا مدرع.

العميد/ مهدي مشفر – قائد اللواء الثاني جبلي.

العميد/ صالح لقصم الحارثي – قائد اللواء 163 بيحان.

العميد/ ناصر بن عيدروس – قائد لواء حماية المنشاة.

العقيد/ عبداللطيف ظيفير – قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق.

العقيد/ مهيم سعيد البوبكري – أركان اللواء الثاني مشاة بحري.

وقال محافظ شبوة اليمنية لهؤلاء القادة العسكريين والأمنيين:

“لقد أديتم القسم العسكري لتنفيذ ما يُصدر لكم من أوامر من قادتكم العسكريين والقادة الرسميين، بتفاني وإخلاص، ألا أنكم اليوم قد خنتم اليمين؛ وخليتم بالشرف العسكري، ووجهتم أسلحتكم في وجه قيادة السلطة المحلية م. شبوة، ممثلة بمحافظ المحافظة، معلنين التمرد؛ ومهاجمة مؤسسات الدولة وتدميرها في مدينة عتق – مركز محافظة شبوة”.

وتجددت الاشتباكات بين تشكيلات عسكرية وأمنية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، إثر إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارات بإقالة 4 من القيادات الرفيعة وتعيين آخرين بدلا عنهم.

وذكر مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة لوكالة “سبوتنيك”، أن اشتباكات متقطعة نشبت بين قوات من الجيش والقوات الخاصة من جهة، وقوات دفاع محافظة شبوة وألوية العمالقة من جهة أخرى في مناطق التماس بين الجانبين في مدينة عتق مركز المحافظة نفسها.

وجه العولقي نداء إلى الأطراف المتصارعة، عبر صفحة المكتب الإعلامي لمحافظة شبوة على “فيسبوك”، قال فيها:

“أناشد أخواني وأبناء شبوة إيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بشبوة وأمنها واستقرارها ونماءها وإيقاف التصعيد والاقتتال الذي يؤسس لصراعات واحتراب مجتمعي لا يخدم إلا أطراف من خارج المحافظة، والنأي بأنفسهم من استغلال هذه الظروف لتحقيق مكاسب ضيقة، إرضاءً لنزوات أمراء الفتنة”.

واستطرد العولقي: “يجب على الفرقاء الامتثال لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وما صدر من اللجنة الأمنية ومقترحات المحافظ دون انتقاء أو تجزئة والتي تشمل كافة الأطراف، و‏لقد التزم (اللواء الثاني دفاع شبوة) بنفاذها”.

وأكد محافظ شبوة أن “توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وما صدر من اللجنة الأمنية مخرجاً آمناً لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة عتق، بغية استيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسساتها”.

ويشار إلى أن هذه المستجدات تأتي غداة إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارين بتعيين العميد الركن عادل علي بن علي هادي، قائدا لمحور عتق وقائدا للواء 30 مدرع، والعقيد مهيم سعيد محمد ناصر، قائدا لقوات الأمن الخاصة فرع محافظة شبوة، وتعيين العميد الركن فؤاد محمد سالم النسي، مديرا عاما لشرطة محافظة شبوة.

وجاءت هذه التعيينات بعد ساعات من إقالة القادة السابقين بمرسوم رئاسي على خلفية مواجهات دامية بين القوات المتناحرة أوقعت 32 قتيلا وجريحا، حسب ما أفاد مصدر لـ “سبوتنيك”.