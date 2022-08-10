في ذكري تأسيس الجيش الليبي المجلس الأعلى للدولة يشدد على ضرورة الاستمرار فـي توحيد مؤسسات الجيش الليبي الحقيقي ، ودعمه وتقويته، وفق أسس وطنية سليمة، يكون ولاؤه للوطن .

طرابلس 10 أغسطس 2022 م ( وال ) – أكد المجلس الأعلى للدولة على أحقية الشعب الليبي فـي مطالبته بجيش موحد يحمي الوطن والشعب والحدود، ويحافظ على أمن ليبيا وسيادتها.

وشدد المجلس في بيان أصدره أمس الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ (82 ) لتأسيس الجيش الليبي على ضرورة الاستمرار فـي توحيد مؤسسات الجيش الليبي الحقيقي ، ودعمه وتقويته، وفق أسس وطنية سليمة، على أن يكون ولاؤه للوطن، وأن يعمل تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة من الشعب الليبي من دون أن يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية.

وتعهد المجلس الأعلى للدولة في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي بالفيسبوك بالالتزام على عدم السماح بـ العودة للقيود مـن جديد، ولا بتسلط فـرد أو جهة على المؤسسة العسكرية، وحث على العمل “وفق خارطة طريق واضحة وأساس دستوري متوافق عليه لتكوين مؤسسـة عسكرية احترافية موحدة تحمي دولة المؤسسات.

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