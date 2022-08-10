غانتس يكشف أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة

كشف بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأكد غانتس في حوار لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تم نشره، مساء الثلاثاء، أن بلاده شنت عملية عسكرية في قطاع غزة لعدة أسباب، أهمها إزالة ما أسماه بـ”التهديد الفوري” وتعزيز الردع داخل وخارج غزة، والحفاظ على حرية العمل في جميع ساحات العمل بإسرائيل.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده لا تخشى أي تهديدات، ومن يهدد إسرائيل سوف يؤذي نفسه، مدعيا أن بلاده لا تبحث عن الحروب، ولكن يتعين عليها القيام بذلك، وبأكبر قدرة من القوة.

גנץ: “נהגנו נכון כשלא כינסנו קבינט. לנצל את הלחץ על עזה כדי להגיע לעסקת שבויים טובה”https://t.co/2oSKwG5in7@YehoshuaYosi pic.twitter.com/RK7F7EaMZs — ynet עדכוני (@ynetalerts) August 9, 2022

واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.