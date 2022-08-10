البرازيل تشتري 50 ألف جرعة لقاح جدري القردة

بوينس آيرس، 10 أغسطس – سبوتنيك. وأوضح مقال بوابة “جي 1” مع الإشارة إلى وزارة الصحة في البرازيل: “أكد وزير الصحة مارسيلو كيروغا أن البرازيل ستقوم بشراء 50 ألف جرعة لقاح مضاد لجدري القردة.. سيتلقى اللقاحات موظفي الرعاية الصحية”.

وفي الأول من الشهر الجاري، قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة، مشيرا إلى أن 25 في المئة من الإصابات في منطقة الأمريكيتين، بينما توجد 70 في المئة منها في أوروبا.