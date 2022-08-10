المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عودة الإنتاج في مصنعي الأمونيا الثاني واليوريا الثاني التابعين للشركة الليبية للأسمدة .

طرابلس 10 اغسطس 2022 (وال)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عودة الإنتاج في مصنعي الأمونيا الثاني واليوريا الثاني التابعين للشركة الليبية للأسمدة بعد توقف أكثر من 70 يوما .

وحسب بيان بالصفحة الرسمية للمؤسسة فان الشركة ستشرع في عمليات تشغيل مصنع الأمونيا الأول خلال الأيام القليلة القادمة وتشغيل مصنع اليوريا الثاني بمعدل إنتاج يومي 1487 طنا متريا .

والشركة الليبية للأسمدة هو الاسم الجديد للشركة الليبية – النرويجية للأسمدة بعد إعادة ملكية مصانع اليوريا والأمونيا في الشركة بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% لمؤسسة النفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

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