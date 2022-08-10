إعلام: الهند تستضيف اجتماعا لمجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب

تعتزم الهند استضافة دبلوماسيين من مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع خاص بشأن مكافحة الإرهاب، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المفترض أن تترأس الهند لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن لعام 2022، في 29 أكتوبر المقبل، حيث تستقبل دبلوماسيين من مجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا، لحضور الاجتماع الخاص للجنة.

مصر والإمارات تعقدان اجتماعا لتنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بدعم الأمم المتحدة

وأكد بيان للحكومة الهندية أن “الاجتماع الخاص سيركز بشكل كبير على ثلاثة مجالات مهمة تشهد فيها التقنيات الناشئة تطورا سريعا، واستخداما متزايدا من قبل الدول الأعضاء (لأغراض الأمن ومكافحة الإرهاب)، والتهديد المتزايد بارتكاب انتهاكات لأغراض الإرهاب، وهي الإنترنت والشبكات الاجتماعية، ووسائل الإعلام، وتمويل الإرهاب، والأنظمة الجوية دون طيار(UAS)”.

وفي سياق متصل، بحثت مصر والإمارات، في الرابع من الشهر الجاري، أوجه التعاون بين البلدين في مكافحة تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال، بمشاركة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات حامد الزعابي، مع رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصري أحمد خليل، حسبما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية. وجرى اللقاء بحضور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وناقش الاجتماع تنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في البلدين، كما جرى استعراض أبرز التطورات على مستوى المنطقة بشكل عام وما تقوم به كل دولة من إجراءات تنظيمية للحد من هذه الجرائم.