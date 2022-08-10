متابعة إزالة البناء العشوائي تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية .

طرابلس 10 اغسطس 2022 (وال)- عقد بمقر شركة الكهرباء اجتماعا ضم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومدير العام الشركة ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومدراء الإدارات بالمناطق.

وتناول الاجتماع استعراض الجهود التي بذلت لإزالة البناء العشوائي تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية وتنفيذ العديد من الحملات الميدانية للحد من التوصيلات الغير شرعية وتحصيل الإيراد العام .

كما تم مناقشة تفعيل اللجان المنظمة للعمل المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية للتنسيق المستمر بينها.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على دعم الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وتذليل كافة الصعاب من اجل رفع وتيرة أداء العمل الموكلة لحماية مصادر الطاقة الكهربائية.

وال..