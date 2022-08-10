الكاظمي: لن نسمح للفاسدين استثمار المشاريع لتبذير أموال الشعب

أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن أمله بـ”حل الانسداد السياسي”.
وقال الكاظمي بمناسبة وضع حجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل الدولي :”نعمل على تذليل التحديات حيث أن العراقيين يستحقون تقديم الأفضل، والمشاريع الخدمية سنستمر في إنجازها لخدمة الأهالي”، حسب “الفرات نيوز”.
وأضاف: “انا اليوم هنا لأوفي لوعدي لوضع حجر الأساس لمطار الموصل وتأخرنا بعض الشيء ولكن الإنجاز جاء بشكل صحيح”.
وأشار الكاظمي إلى أن “مشروع مطار الموصل هو مشروع استراتيجي لأم الربيعين وسيبدأ العمل المباشرة به من اليوم”، منوها إلى أن “الموصل عانت الكثير من التخبطات وسياسات الإرهاب”.
وتساءل: “كيف نحول التحديات للفرص فهي تحتاج التعاون واستنهاض الطاقات لمستقبل يليق بالعراقيين”.
وأكد “لن نسمح للفاسدين على استثمار المشاريع لتبذير أموال الشعب ولكل من يعمل لصالحه والفاسدين يكون مصيرهم مصير الإرهابيين وعملنا على الاهتمام بالمحافظة وجميع المحافظات رغم التحديات ومنها الاقتصادية والأمنية أسسنا لجنة عليا للاعمار وستستمر بالعمل”.
وتابع الكاظمي: “سعداء بوضع حجر الأساس مع الجميع بوجود أعضاء الحكومة والنواب ومطار الموصل سيوفر فرص العمل والنقل والاستثمار”.
وأشاد “بالمشاريع الأخرى للمحافظة وقريبا سنحضر لافتتاح جامع النوري الكبير ونشكر من عمل بإعمار جامع النوري الكبير من اليونسكو والمكتب الاستشاري للمهندس راكان العلاف”.
الكاظمي: وضع حجر الأساس لمشروع مطار الموصل الدولي قريبا
18 يوليو, 12:24 GMT
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