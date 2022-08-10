الكاظمي: لن نسمح للفاسدين استثمار المشاريع لتبذير أموال الشعب

وقال الكاظمي بمناسبة وضع حجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل الدولي :”نعمل على تذليل التحديات حيث أن العراقيين يستحقون تقديم الأفضل، والمشاريع الخدمية سنستمر في إنجازها لخدمة الأهالي”، حسب “الفرات نيوز”.

وأشار الكاظمي إلى أن “مشروع مطار الموصل هو مشروع استراتيجي لأم الربيعين وسيبدأ العمل المباشرة به من اليوم”، منوها إلى أن “الموصل عانت الكثير من التخبطات وسياسات الإرهاب”.