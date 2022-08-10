وزارتا الشباب والعمل تتفقان على إطلاق البرنامج الوطني الصيفي لبناء قدرات الطلاب .

طرابلس 10 اغسطس 2022 (وال)- عقد بديوان وزارة الشباب اجتماعا ضم وزيرا الشباب “فتح الله الزني” و العمل والتأهيل “علي العابد “، بحضور وكيل وزارة الشباب لشؤون الانشطة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارتين.

ونوقش خلال الاجتماع آلية العمل المشترك بين الوزارتين في مجال بناء قدرات الشباب ورفع كفاءتهم واستغلال طاقات الشباب خلال فترة العطلة الصيفية لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا.

وجرى الاتفاق على إطلاق البرنامج الوطني الصيفي لبناء قدرات الطلاب للعام الجاري 2022م بالشراكة بين الوزارتين وتضمين برامج بناء القدرات ضمن المشروع الوطني المدارس الصيفية للشباب الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي.

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