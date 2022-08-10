رغد صدام حسين تعلق على خبر تأييدها مظاهرات مقتدى الصدر في العراق

ردت رغد صدام حسين ، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، على “ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول موقفها من المظاهرات التي دعا لها زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر”.

ونشرت رغد، تغريدة عبر حسابها على “تويتر” فيها صورة من تدوينة ذكر فيها: “كلمة رغد صدام حسين تؤيد مظاهرات السيد مقتدى..” قائلة بتعليق: “خبر مزيف وغير صحيح”.

خبر مزيف و غير صحيح .. pic.twitter.com/tAzupMfY71 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 9, 2022

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون من أنصار التيار الصدري، اعتصامهم بمحيط مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، لليوم العاشر على التوالي بهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم.